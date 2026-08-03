La Fiorentina cambia idea su Kean: può andare via solo per un’offerta clamorosa. Obiettivo trattenerlo

Sia Niccolò Ceccarini che Gianluca Di Marzio confermano la nuova linea della Fiorentina: Moise Kean non è più considerato un giocatore in uscita.

La situazione attorno a Moise Kean sembra aver cambiato direzione. Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile interesse del Como, che aveva effettuato dei sondaggi e preso contatti con l'entourage del calciatore, senza però arrivare alla presentazione di un'offerta ufficiale alla Fiorentina.

LA NOVITA' - Adesso, però, il quadro appare diverso. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini e confermato anche da Gianluca Di Marzio, la società viola avrebbe deciso di puntare nuovamente forte su Kean, considerandolo un elemento centrale del progetto tecnico. La Fiorentina non avrebbe quindi intenzione di privarsi del proprio centravanti. Anche se protagonista di una stagione al di sotto delle aspettative, Moise Kean è ritenuto fondamentale per il nuovo corso. La linea del club sarebbe chiara: Kean può lasciare Firenze solamente davanti a un'offerta talmente elevata da essere impossibile da rifiutare. Non una semplice proposta importante, dunque, ma una cifra clamorosa e palesemente irrinunciabile. In assenza di una chiamata di questo tipo, la volontà della Fiorentina è quella di trattenere il numero 20 viola e costruire attorno a lui il reparto offensivo della prossima stagione.