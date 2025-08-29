29 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:33

La Fiorentina aspetta una risposta da Lindelof. Pronto un contratto biennale con opzione per il terzo

29 Agosto · 10:13

La società di Commisso aspetta una risposta da Viktor Lindelöf, che è comunque lontano dall’Everton. Il difensore svedese propende per i viola, ma non si è ancora esposto in maniera defi nitiva. I dialoghi procedono bene, manca qualche dettaglio. Pradè e Goretti hanno pronto un contratto biennale con opzione per il terzo. Il giocatore non farà del compenso un fattore determinante (potrebbero comunque essergli garantiti 2 milioni a stagione), piuttosto sposerà il progetto che lo convinca al cento per cento. L’asso nella manica della Fiorentina ha un nome e un cognome: David De Gea. Lo spagnolo è il primo sostenitore del suo arrivo a Firenze. A ore è attesa la decisione del calciatore, che comunque non intende rimanere a piedi la prossima stagione. Entro breve Lindelöf scioglierà le riserve: c’è ottimismo. Lo scrive il Corriere dello Sport

