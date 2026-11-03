La Fiorentina arriva a quota 8 punti dopo 10 giornate. Un anno fa lo stesso bottino arrivò alla 16ª

Fiorentina a quota 8 punti dopo dieci giornate. Un anno fa lo stesso bottino arrivò soltanto alla 16ª, con la prima vittoria contro l'Udinese

La Fiorentina ritrova il sorriso e, soprattutto, una vittoria che serviva come l'aria. Il 2-4 conquistato ieri sera contro il Sassuolo di Aquilani al Mapei Stadium rappresenta molto più di tre punti: un successo importante per il morale del gruppo, chiamato adesso a ripartire da questa prestazione per costruire una stagione all'altezza della storia e delle ambizioni viola.

La speranza è che quella ottenuta in Emilia possa essere la prima pietra su cui edificare un nuovo percorso, lasciandosi alle spalle le difficoltà di questo avvio di campionato. Anche perché, fino alla sfida di ieri, c'era una statistica che inevitabilmente riportava alla mente dei tifosi i ricordi più preoccupanti della passata stagione.

Lo stesso bottino dello scorso anno, ma con sei giornate di anticipo. Prima del successo contro il Sassuolo, infatti, la Fiorentina aveva raccolto esattamente gli stessi punti conquistati dopo dieci giornate nella scorsa annata. Un dato che faceva riaffiorare i fantasmi di un campionato complicatissimo, vissuto con la paura concreta di una possibile retrocessione in Serie B.

La vittoria del Mapei Stadium ha permesso di raggiungere quota 8 punti dopo dieci giornate, ma soprattutto di interrompere il parallelismo con la stagione precedente. Un anno fa, infatti, i viola superarono quella soglia soltanto alla 16ª giornata, grazie alla prima vittoria in campionato contro l'Udinese.

Adesso il contesto è diverso e il successo contro il Sassuolo può rappresentare un punto di ripartenza. La strada resta lunga, ma la Fiorentina ha finalmente ritrovato tre punti fondamentali: ora servirà dare continuità per dimostrare che la notte del Mapei Stadium possa davvero segnare l'inizio di una svolta.