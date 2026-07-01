La Fiorentina annuncia: "Le nuove maglie svelate il 6 e il 7 luglio presso l'Hotel St.Regis, evento gratuito"

La Fiorentina ha confermato le date in cui verranno svelate le nuove maglie

Joma vestirà l’ACF Fiorentina a partire dalla stagione 2026/2027



Il brand spagnolo sarà sponsor tecnico del club italiano. L’accordo rappresenta un nuovo passo avanti nella strategia internazionale di Joma nel calcio e permette di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia, uno dei suoi mercati chiave.



Le strade di Joma e dell’ACF Fiorentina tornano a incrociarsi: a partire dalla stagione 2026/27 il brand sarà nuovamente lo sponsor tecnico del club italiano, riprendendo una collaborazione che ha già fatto parte della storia recente di entrambe le realtà.



Da più di sessant’anni Joma è un punto di riferimento nell’equipaggiamento sportivo: accompagna i propri club sponsorizzati nei loro successi e consolida il proprio prestigio attraverso l’innovazione continua, l’avanguardia e le nuove tecnologie. Nel corso della sua storia, l’azienda spagnola ha lavorato per affermarsi nello sport internazionale e, oggi, con questo accordo, Joma compie un nuovo passo in avanti nella propria strategia di crescita. Una scelta chiara a favore di progetti che uniscono identità sportiva, radicamento locale e visione globale.



L’Italia occupa un ruolo particolarmente rilevante in questa evoluzione, essendo un mercato chiave per Joma. Il ritorno alla Fiorentina la collega a uno dei club con maggiore tradizione del calcio italiano e a una città in cui sport, cultura e arte convivono in modo naturale. Per questo, l’accordo rappresenta un’opportunità per continuare a far crescere il brand in un settore determinante.



La nuova partnership verrà inaugurata con un evento dedicato ai tifosi che si terrà il 6 e 7 luglio presso l’Hotel St. Regis di Firenze, con ingresso in via Montebello: un appuntamento organizzato da Joma e ACF Fiorentina con il concept “Anche l’arte si indossa”. L’evento sarà a ingresso gratuito e aperto al pubblico dalle 12:00 alle 19:00 il 6 luglio, dalle 10:00 alle 18:00 il 7 luglio. In questa occasione sarà svelata in esclusiva la nuova maglia gioco della Fiorentina, con cui la squadra affronterà la prossima stagione. Lo scrive ACF Fiorentina