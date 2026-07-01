La Fiorentina annuncia il ritorno a Joma come sponsor tecnico: “Ritorni che si sentono sulla pelle”

La Fiorentina ritorna ad avere Joma come sponsor tecnico

La Fiorentina e Joma con un post sui social hanno annunciato il ritorno di una collaborazione che già si era vista nel triennio di Montella. Dopo l’esperienza di 5 anni con Kappa la Viola ritorna al brand spagnolo che sui social scrive:“Ci sono ritorni che si sentono sulla pelle. Colori che non si dimenticano mai. Oggi la J ritorna a fianco del giglio, con la stessa passione di sempre per continuare a scrivere la storia insieme”