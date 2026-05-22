La Fiesole: "Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato"

Questo lo striscione apparso oggi durante Fiorentina-Atalanta, che smorza leggermente i toni della contestazione e colpisce tutti i rivali.

Nel clima tesissimo dell’ultima giornata tra Fiorentina e Atalanta, tra fischi, cori durissimi e contestazione aperta alla squadra, dalla Curva Fiesole è arrivato anche un messaggio diverso, rivolto non ai giocatori ma all’esterno. Uno striscione esposto nel cuore del tifo viola recitava: “Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l’odio che ci avete dimostrato”.

Parole che hanno voluto trasformare la sofferenza di una stagione fallimentare in un segnale d’orgoglio identitario, contro chi — secondo i tifosi — avrebbe sperato nella retrocessione della ACF Fiorentina in Serie B. Un messaggio che ha momentaneamente smorzato i toni della rabbia interna.