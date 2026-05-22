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La Fiesole non perdona: “17.05.26 Un risultato insperato non cancella un ignobile campionato”.

Lo striscione della Curva Fiesole a pochi passi dal Viola Park, parole contro lo squadra dopo la gara contro la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 03:09
La Fiesole non perdona: “17.05.26 Un risultato insperato non cancella un ignobile campionato”. -
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“17.05.26 Un risultato insperato non cancella un ignobile campionato”. Queste le parole scritte dai tifosi della Curva Fiesole sullo striscione appeso a pochi passi dal Viola Park a poche ore da Fiorentina-Atalanta. Il riferimento è alla vittoria contro la Juventus che non ha cancellato la stagione fallimentare

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