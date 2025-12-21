La Fiesole girata di spalle fischia la Fiorentina a fine partita. Applausi dal resto dello stadio

La Fiorentina finalmente è tornata a vincere in campionato battendo l’Udinese di Runjaic per 5-1 al Franchi. A fine partita la reazione dei tifosi viola è stata molto divisa. Se da una parte Maratona e Tribuna hanno applaudito la squadra dopo la vittoria, la curva fiesole ha agito diversamente. Infatti da parte della curva nonostante la larga vittoria della Fiorentina i tifosi hanno fischiato ampiamente la squadra al triplice fischio. Inoltre i tifosi in fiesole si sono girati di spalle per non guardare la squadra che è solita andare sotto la curva a chiedere scusa