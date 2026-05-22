La Fiesole dura con i giocatori: " Siete uomini di m***a, andate a lavorare, via la m***a da Firenze"

La curva Fiesole canta così, durante Fiorentina-Atalanta. E' il segno dell'insofferenza del tifo organizzato per una stagione disastrosa della squadra viola.

La contestazione della curva prosegue, ed oggi è esplosa con tutta la sua durezza. Nonostante la salvezza conquistata matematicamente già da due turni, il clima al Franchi è stato pesantissimo. La vittoria di prestigio a Torino contro la Juventus del turno precedente non è bastata a cancellare mesi di prestazioni opache, sconfitte evitabili e una classifica vissuta troppo a lungo nelle zone calde.

Dalla curva sono piovuti cori e insulti durissimi: “Siete uomini di merda", "Andate a lavorare" "Via la merda da Firenze”, hanno urlato i gruppi della Fiesole mentre era in corso la partita contro l'Atalanta. Nessun applauso dunque per una stagione giudicata indegna dalla tifoseria viola.