La doppietta di Cheddira frena il Napoli: 2-2 al Maradona. E la Fiorentina può portarsi a -3

Parità al Maradona tra Napoli e Frosinone: 2-2. La sfida si è aperta con un’altra grande rete di Matteo Politano che, dopo il gioiello contro il Monza, si è ripetuto con un bel tiro a giro al Maradona. Il Frosinone ha l’occasione per accorciare dal dischetto, ma Soulé si lascia ipnotizzare da Meret. Il pareggio, però, arriva nella ripresa con l’errore del portiere azzurro che regala palla a Cheddira e il centravanti marocchino non può sbagliare. Il Napoli torna in vantaggio con Osimhen, ma è ancora Cheddira a ristabilire la parità con un gran colpo di testa che non lascia scampo a Meret. Termina così 2-2 al Maradona, la Fiorentina, adesso, può portarsi a -3 in caso di risultato positivo contro il Genoa, con una partita in meno (il recupero contro l’Atalanta).

