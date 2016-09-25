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La difesa va oltre le critiche, ora è la migliore della Serie A

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, se il Milan volesse ottenere un buon risultato dovrà seriamente fare i conti con la difesa viola. Infatti, il trio composto da Astori, T...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2016 11:43
La difesa va oltre le critiche, ora è la migliore della Serie A -
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Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, se il Milan volesse ottenere un buon risultato dovrà seriamente fare i conti con la difesa viola. Infatti, il trio composto da Astori, Tomovic e Gonzalo Rodriguez insieme all'estremo difensore Tatarusanu è il meno battuto di Serie A. 4 sono stati infatti i gol subiti dalla Fiorentina, presi solamente in due partite, quella contro la Juve e quella contro l'Udinese. Inoltre, la Fiorentina non ha ancora subito una rete in casa e contando anche lo scorso campionato, Tatarusanu non raccoglie la palla dalla rete dalla sfida casalinga persa 1-2 contro la Juventus.

Il portiere rumeno potrebbe inoltre esaltarsi e far vedere all'ex tecnico Montella le sue vere qualità, in quanto il partenopeo, ai tempi della Fiorentina, gli preferiva Neto.

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