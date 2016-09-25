La difesa va oltre le critiche, ora è la migliore della Serie A

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, se il Milan volesse ottenere un buon risultato dovrà seriamente fare i conti con la difesa viola. Infatti, il trio composto da Astori, T...

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, se il Milan volesse ottenere un buon risultato dovrà seriamente fare i conti con la difesa viola. Infatti, il trio composto da Astori, Tomovic e Gonzalo Rodriguez insieme all'estremo difensore Tatarusanu è il meno battuto di Serie A. 4 sono stati infatti i gol subiti dalla Fiorentina, presi solamente in due partite, quella contro la Juve e quella contro l'Udinese. Inoltre, la Fiorentina non ha ancora subito una rete in casa e contando anche lo scorso campionato, Tatarusanu non raccoglie la palla dalla rete dalla sfida casalinga persa 1-2 contro la Juventus.

Il portiere rumeno potrebbe inoltre esaltarsi e far vedere all'ex tecnico Montella le sue vere qualità, in quanto il partenopeo, ai tempi della Fiorentina, gli preferiva Neto.