La difesa della Fiorentina è da film horror. Peggiore retroguardia degli ultimi 88 anni di storia

La Fiorentina, almeno fino ad ora, è una delle peggiori difese del campionato di Serie A 26/27, con 19 reti subite, alla pari del Venezia ultimo, che però ha giocato ieri contro l'Inter. La formazione di Paolo Vanoli, ha una media di gol subiti pari a 2

La Fiorentina, almeno fino ad ora, è una delle peggiori difese del campionato di Serie A 26/27, con 19 reti subite, alla pari del Venezia ultimo e dietro solamente a Monza e Sassuolo. La formazione di Paolo Vanoli, ha una media di gol subiti pari a 2,00 e questo dato è molto preoccupante, visto che dopo sole 8 partite è alla pari delle peggiori difese di sempre nella storia di Firenze. Questo record negativo può essere migliorato, perché siamo solamente all'inizio della stagione, ma ad oggi è un dato molto preoccupante, considerato che con una retroguardia così, si rischia di retrocedere.

A dirlo è la storia...Nella stagione 1937/38, la Fiorentina retrocesse in Serie B con soli 15 punti, la retroguardia subì di media 2 gol a partita, anche se i club partecipanti allora erano 16, tuttavia il discorso non cambia. Il ruolino di marcia dell'attuale formazione viola è da film horror e questo confronto storico non fa dormire sonni tranquilli. E' il momento di subire meno reti, ma soprattutto è il momento di portare a casa tre punti, per risalire la china nel più breve tempo possibile. Queste le peggiori difese di sempre della Fiorentina (per media gol a partita) nella propria storia: