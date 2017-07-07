La contestazione continua: "Du' querele i' giorno ma quando vi lehate di torno?"
Un nuovo striscione polemico nei confronti della società è stato affisso ai cancelli del "Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2017 12:28
Un nuovo striscione, l'ennesimo affisso ai cancelli dello stadio "Artemio Franchi" nel corso degli ultimi giorni, con il quale si rinnova la contestazione nei confronti della famiglia Della Valle, ormai sempre più lontana da Firenze e dalla Fiorentina.
Questo il testo dello striscione comparso nella notte e firmato CicloneViola: "Du' querele i'giorno ma quando vi lehate di torno?".