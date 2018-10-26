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La classifica dei migliori allenatori al mondo: Pioli davanti a Spalletti e Inzaghi...

La rivista inglese Four Four Two ha pubblicato la classifica dei 50 migliori allenatori al mondo del 2018.  Al 38° si piazza Stefano Pioli, cdavanti a Luciano Spalletti dell’Inter (39°) e Simone Inzag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 13:05
La classifica dei migliori allenatori al mondo: Pioli davanti a Spalletti e Inzaghi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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La rivista inglese Four Four Two ha pubblicato la classifica dei 50 migliori allenatori al mondo del 2018.  Al 38° si piazza Stefano Pioli, cdavanti a Luciano Spalletti dell’Inter (39°) e Simone Inzaghi della Lazio (49°).

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