La classifica dei migliori allenatori al mondo: Pioli davanti a Spalletti e Inzaghi...
La rivista inglese Four Four Two ha pubblicato la classifica dei 50 migliori allenatori al mondo del 2018. Al 38° si piazza Stefano Pioli, cdavanti a Luciano Spalletti dell’Inter (39°) e Simone Inzag...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 13:05
La rivista inglese Four Four Two ha pubblicato la classifica dei 50 migliori allenatori al mondo del 2018. Al 38° si piazza Stefano Pioli, cdavanti a Luciano Spalletti dell’Inter (39°) e Simone Inzaghi della Lazio (49°).