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La chiamata di Catherine: “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”

La telefonata dopo la gara: elogi per la prestazione e un pensiero a Rocco, ricordato con un coro e un lungo applauso.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2026 17:33
La chiamata di Catherine: “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore” -
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Acf Fiorentina
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A fine partita Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale Ferrari per fare i complimenti al Mister e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine. “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”. Negli spogliatoi il Mister e i giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso

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