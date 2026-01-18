La chiamata di Catherine: “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”

La telefonata dopo la gara: elogi per la prestazione e un pensiero a Rocco, ricordato con un coro e un lungo applauso.

A fine partita Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale Ferrari per fare i complimenti al Mister e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine. “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”. Negli spogliatoi il Mister e i giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso