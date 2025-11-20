20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:40

La carica di Frey per Fiorentina-Juventus: “Un gruppo con un obiettivo può raggiungere l’impossibile”

20 Novembre · 11:52

L’ex portierone della Fiorentina Sebastian Frey ha voluto caricare a modo proprio l’ambiente viola in vista della delicatissima sfida contro la Juventus. Sul proprio profilo Instagram Frey infatti ha pubblicato una foto del celebre Juventus-Fiorentina del 2008 terminato per 2-3 per i viola. La didascalia che ha accompagnato il post è questa: “Un gruppo di ragazzi che condivide un obiettivo può raggiungere l’impossibile..FORZA RAGAZZI.” Un messaggio chiaro per Vanoli e i suoi ragazzi in vista della partita di Sabato

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Sebafrey (@sebafrey)

