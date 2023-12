La carica dei settecento: Fiesole in trasferta per caricare la Fiorentina all’Olimpico contro la Roma

La carica dei settecento. La Fiorentina che si contende il quarto posto in classifica con la Roma. In una sfida comunque sentita a livello di tifo, sarà supportata da circa settecento tifosi. Scrive la Repubblica. Non un esodo degno delle migliori sfide ma comunque un passo in avanti rispetto ad altre due trasferte contro le big, Lazio e Napoli, in cui i viola avevano avuto pochissimi tifosi al seguito. Allora la rinuncia fu motivata dal caro biglietti, più di 40 euro per i settori ospiti di Olimpico e Maradona, e la Fiesole fece un passo indietro. Questa sera invece la curva sarà a fianco della squadra. In un match che rappresenta uno degli snodi più importanti verso l’alta classifica dell’ultimo periodo.