La Bobo Tv si separa, Vieri annuncia: “Da oggi sono solo. Adani, Cassano e Ventola non ci saranno più”

Un fulmine a ciel sereno per la Bobo TV. Nel classico appuntamento del venerdì sera, che vede diversi tifosi e appassionati di calcio seguire sui canali social le riflessioni e gli approfondimenti su temi legati al mondo del calcio curati da Vieri, Adani, Cassano e Ventola, c’è stata una sorpresa inaspettata. Vieri si è infatti presentato tutto solo in diretta spiegando in pochissime parole cosa probabilmente potrebbe accadere in futuro al format: “Da stasera ci sono solo io alla Bobo TV – spiega – Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e collaborazione avuta fino ad oggi”.

Parole che sembrano far presagire a un rottura, o ancora a una chiusura inaspettata di un progetto che ha raggiunto un enorme successo. “Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa e faremo dei format nuovi nei quali vi renderò più partecipi ok?”. Non è ancora chiaro cosa sia successo e del perché di questa decisione arrivata senza alcuna avvisaglia. Al momento però una separazione del quartetto appare piuttosto improbabile visto che tutti loro sono legati da amicizia da anni.

Chiaramente dopo queste affermazioni di Vieri la chat che appare in diretta durante il programma in streaming impazza. Diversi utenti chiedono cosa sia successo e se vedranno più oppure no Adani, Ventola e Cassano nuovamente alla Bobo TV. Vieri si lascia andare solo a una sola e netta risposta: “Da stasera sono solo”. Scritto in maiuscolo per sottolineare con forza il concetto. Di più non si sa anche se non è da escludere che il trio possa essere impiegato in altri progetti sempre legati alla Bobo TV.

Vieri in questo momento sta portando avanti lo stream tenendo fede a quanto dichiarato in apertura di programma. Bobo infatti sta aprendo i consueti argomenti legati alla Serie A e al prossimo turno di campionato interagendo con il pubblico e gli utenti attraverso telefonate o ospiti in studio. “È di una noia mortale” scrive qualcuno sottolineando come questa rinuncia ad Adani, Cassano e Ventola possa essere stato un buco nell’acqua. Vieri ha dato il via a un dibattito rendendo così il pubblico parte integrante del programma.

