Fiorentina sulle tracce di Krunic dell'Empoli

Secondo quanto raccolto da tuttoB.com, la Fiorentina starebbe monitorando con attenzione l’evolversi della situazione intorno al classe ’93. Krunic. È uno dei migliori centrocampisti per rendimento co...

Secondo quanto raccolto da tuttoB.com, la Fiorentina starebbe monitorando con attenzione l’evolversi della situazione intorno al classe ’93. Krunic. È uno dei migliori centrocampisti per rendimento costante e qualità in tutta la B e la Serie A lo monitora con attenzione ormai da diversi mes. Il costo tuttavia è ancora accessibile e la Fiorentina ci starebbe pensando