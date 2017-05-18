Kownacki del Lech Poznan nel mirino dei viola. A gennaio è saltato tutto per pochi dettagli...

L'attaccante classe '97 piace molto anche a diversi club tedeschi

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che la Fiorentina stia seguendo con attenzione Dawid Kownacki, giovane attaccante attualmente in forza al Lech Poznan. Il polacco classe '97 era già finito nel mirino dei viola nello scorso mercato di gennaio, quando però l'operazione è saltata per una questione di dettagli.

Attualmente pare che la società gigliata stia continuando a seguire con attenzione le prestazioni e l'evolversi della situazione relativa a quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori prospetti del calcio europeo. L'interesse della Fiorentina, in pieno clima di rivoluzione che potrebbe quindi investire anche il reparto offensivo, dovrà tuttavia fare i conti anche con quello di alcuni club tedeschi.