Kouamè piange, la sua Costa d’Avorio perde ed è quasi fuori dalla Coppa d’Africa. Decisivo suo errore

Una doppietta dello spagnolo Emilio Nsue, assieme alle reti di Ganet e Buyla, permette alla Guinea Equatoriale di superare la fase a gironi da prima. Contro la Costa D’Avorio, adesso a un passo dall’eliminazione, finisce infatti con un secco 4-0 che non permette repliche anche se la squadra del viola Kouamé può recriminare per un gol annullato per fuorigioco sul risultato di 1-0. Nell’altra sfida del girone la Nigeria vince di misura contro la Guinea Bissau grazie a un autogol siglato da Sangante al 35°. Kouamè ha giocato titolare ma è stato protagonista in negativo perchè si è mangiato un gol clamoroso prima di essere sostituito. Un errore che lo ha fatto piangere in panchina. Adesso il calciatore tornerà molto probabilmente a Firenze e sarà a disposizione per la gara contro l’Inter di domenica sera.

Il programma di oggi

Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio 4-0

42’, 75’ Nsue, 73’ Ganet, 88’Buyla

Guinea Bissau-Nigeria 0-1

35’ aut. Sangante

21.00 Capo Verde-Egitto

21.00 Mozambico-Ghana

Gruppo A

Costa d’Avorio – Guinea-Bissau 2-0

4′ Fofana, 58′ Krasso

Nigeria – Guinea Equatoriale 1-1

36′ Salvador (G), 38′ Osimhen (N)

Guinea Equatoriale – Guinea-Bissau 4-2

21′, 51′ e 61′ Nsue (GE), 37′ Esteban aut. (GB), 46′ Miranda (GE), 90’+3 Zé Turbo (GB)

Costa d’Avorio – Nigeria 0-1

55′ Troost Ekong rig.

Classifica

Guinea Equatoriale 7

Nigeria 7

Costa d’Avorio 3

Guinea-Bissau 0

– – –

Gruppo B

Egitto – Mozambico 2-2

2′ Mostafa (E), 55′ Witi (M), 58′ Clésio (M), 90’+7 Salah rig. (E)

Ghana – Capo Verde 1-2

17′ Monteiro (CV), 56′ Dijku (G), 90’+2 Rodrigues (CV)

Egitto – Ghana 2-2

45’+3 e 71′ Kudus (G), 69′ Marmoush (E), 74′ Mostafa (E)

Capo Verde – Mozambico 3-0

32′ Bebe, 51′ Mendes, 69′ Lenini

Classifica

Capo Verde 6

Egitto 2

Ghana 1

Mozambico 1

– – –

Gruppo C

Senegal – Gambia 3-0

4′ Gueye, 52′ e 86′ Camara

Camerun – Guinea 1-1

10′ Bayo (G), 51′ Magri (C)

Senegal – Camerun 3-1

16′ I. Sarr (S), 71′ Diallo (S), 83′ Castelletto (C), 90’+5 Mane (S)

Guinea – Gambia 1-0

70′ Camara

L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA SERIE A