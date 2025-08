Kouamè, Ikone, Sottil, Brekalo, Barak, Infantino e Bianco: la Fiorentina deve piazzare questi esuberi

La Fiorentina, dopo aver definito col Parma l’arrivo di Simon Sohm, lavora per sfoltire la larghissima rosa a disposizione di Stefano Pioli per poi pensare al completamento con gli ultimi acquisti. In totale sono almeno 10 i giocatori che entro l’1 settembre, data di chiusura delle operazioni, potrebbero svuotare l’armadietto del Viola Park.

Intanto sono da registrare i persistenti dubbi di Lucas Beltran nell’accettare il Flamengo, con l’argentino che resta comunque in uscita e con la società viola che punta ad incassare 15 milioni bonus compresi dal suo cartellino. Nel reparto offensivo sono però tantissimi i giocatori in esubero che dovranno trovare altra sistemazione: Christian Kouame, Mbala Nzola, Jonathan Ikone, Riccardo Sottil e Josip Brekalo. Di questi cinque, oltre a Beltran, il più vicino all’addio è Nzola che è in definizione col Pisa, prestito con diritto di riscatto per circa 6 milioni di euro.

Uscite anche a centrocampo, con Antonin Barak, Abdelhamid Sabiri, Alessandro Bianco e Gino Infantino in cerca di nuova destinazione: tante operazioni che verosimilmente saranno definite in prestito negli ultimi giorni di trattative, con la Fiorentina che però farà di tutto per monetizzare al massimo dai cartellini degli esuberi per compensare le spese della prima parte di mercato e per finanziare gli ultimi colpi in entrata. Lo scrive TMW