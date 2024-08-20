TMW, Kouamè ad un passo dal rinnovo con la Fiorentina ma il Maiorca pressa per comprarlo

Alle battute finali la trattativa in casa Fiorentina per il rinnovo del contratto di Christian Kouame, calciatore classe '97 attualmente legato alla società gigliata da un contratto valido fino al 30...

Alle battute finali la trattativa in casa Fiorentina per il rinnovo del contratto di Christian Kouame, calciatore classe '97 attualmente legato alla società gigliata da un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Ultimi dettagli de definire, riguardanti soprattutto la durata, ma l'accordo è molto vicino. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, l'eventuale rinnovo non preclude l'addio. Il Maiorca infatti prosegue nel suo pressing e non è da escludere che alla fine l'attaccante ivoriano possa volare in Spagna. Lo scrive TMW

GUDMUNDSSON E UNA FRASE TRADOTTA MALE DALL'INTERPRETE

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-e-la-traduzione-errata-del-traduttore-durante-la-conferenza-stampa-di-presentazione/264814/