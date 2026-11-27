Kospo non gioca mai nemmeno a Mantova. In estate sul profilo del fratello post contro la Fiorentina

Kospo fatica a trovare spazio a Mantova

Vi ricordate di Eman Kospo, centrale difensivo classe 2007 acquistato per un cifra intorno a 1 milione acquistato da Pradè. Il calciatore veniva dalla cantera del Barcellona e sembrava fosse arrivato per giocare alla prima squadra.

Niente di più falso, Kospo ha faticato anche a trovare spazio in primavera e poi è stato ceduto quest’anno al Mantova. Proprio a Mantova Kospo sta deludendo ancora le aspettative, fin qui infatti ha giocato appena 17 minuti in 2 presenze.

Poco prima della sua cessione aveva fatto notizia un post del fratello che aveva attaccato la Fiorentina definendolo il club più ridicolo al mondo, in seguito si era difeso rivelando che il suo profilo era stato vittima di un hackeraggio