Konsel sul Rapid Vienna: “Anche se la squadra è in crisi, i tifosi sono passionali. Sarà un ambiente caldo”

Konsel sul Rapid Vienna: “Anche se la squadra è in crisi, i tifosi sono passionali. Sarà un ambiente caldo”

23 Ottobre · 12:57

Questo pomeriggio alle 18:45 la Fiorentina si rimetterà in gioco a Vienna per cercare di riscattarsi a livello europeo e riconquistare un pò di fiducia di cui la squadra di Pioli ha molto bisogno in questo momento.

Per presentare la gara in terra austriaca, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Michael Konsel. L’ex portiere ha infatti presentato i biancoverdi: “Una squadra in crisi – ha esordito – che ha perso le ultime quattro partite. Con il Lask è andata malissimo. Avevano iniziato bene, poi hanno perso il derby con l’Austria Vienna e… addio. A me è sempre piaciuto Seidl, il capitano, che ha tecnica e sa giocare a calcio, ma ha perso fiducia, non è più lui”.

L’ambiente, prosegue l’ex estremo difensore della Roma, sarà caldo sottolineando come ai suoi tempi c’erano anche per i risultati. “Ora la squadra è meno forte ma i tifosi restano passionali – ha concluso -. Al Rapid può giocare solo chi mette il cuore. Altrimenti, meglio andare altrove”.

