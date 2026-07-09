Koleosho è in stallo. Nazione: "Nessun rilancio, la Fiorentina un limite se lo è già imposto"

A Paratici è rimasto in mano il sì dell'esterno italo-italiano

Salvate il soldato Koleosho. O almeno liberatelo da questa posizione scomoda nella quale è finito da un paio di giorni. La telenovela di mezza estate la Fiorentina non se l'è fatta mancare nemmeno stavolta. Colpa di un inserimento non previsto del Paris Fo a cavallo del weekend. Disturbo a suon di milioni, circa 15, che hanno tatto saltare l'accordo - almeno per il momento - tra Fiorentina e Burnley sulla base di 10 milioni + 2 di bonus.

A Paratici però è rimasto in mano il sì dell'esterno italo-americano, che dopo giorni di riflessione ha aperto totalmente all'esperienza in viola. Per lui era (è) pronto un contratto quinquennale a circa 1 milione di euro a stagione. E adesso? Il limite la Fiorentina se lo è già imposto. Non ci saranno rilanci economici. Su questo Paratici è stato chiaro. Toccherà alle diplomazie lavorare per sbloccare la situazione. Nei piani dei dirigenti viola Koleosho dovrebbe essere presente fin dalle primissime battute del ritiro estivo. Vedremo quel che accadrà nelle prossime ore. Lo scrive La Nazione.