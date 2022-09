Kokorin presentato come una star dal Limassol: musica, effetti speciali e palleggi da brasiliano

Aleksandr Kokorin è un nuovo calciatore dell’Aris Limassol. Il centravanti russo dopo il flop alla Fiorentina ripartirà dalla massima serie cipriota, come punto di ripartenza. Dopo l’ufficialità dei giorni scorsi, Kokorin si è ufficialmente presentato al pubblico come nuovo giocatore dei biancoverdi. La società di Cipro, poco fa, ha pubblicato un video su Instagram per celebrare il suo arrivo. Un’autentica star. Musica, effetti speciali e palleggi da brasiliano.

