Aleksandr Kokorin potrebbe partire da titolare contro il Benevento. Il russo ha giocato finora solo 28′ in stagione. In Coppa Italia potrebbe partire dal 1′. Lo spazio potrebbe dunque arrivare contro il Benevento per dare un po’ di respiro e di riposo a Dusan Vlahovic. Lo scrive La Nazione.

