Kiliçsoy: “Domani contro la Fiorentina sarà uno scontro diretto, ma resto positivo”

Il giovane attaccante turco del Cagliari, Semih Kiliçsoy, classe 2005, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida di domani contro la Fiorentina:"Sarà uno scontro diretto con i viola, è v...

Il giovane attaccante turco del Cagliari, Semih Kiliçsoy, classe 2005, ha parlato al Corriere dello Sport in vista della sfida di domani contro la Fiorentina:

"Sarà uno scontro diretto con i viola, è vero, ma guardando a come è andata con la Juve, resto positivo. Questa è la mia mentalità: affronto ogni partita allo stesso modo, sia contro una squadra di prima fascia, sia contro chi lotta per la salvezza".

L’ex giocatore del Besiktas ha poi commentato il rapporto con l’ex compagno Ndour: "Siamo stati insieme per poco tempo e non ci sentiamo da un po’, ma il rapporto è bello. Vedremo dopo la gara".