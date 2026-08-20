Kean via? Corriere dello Sport: "Pinamonti in pole per sostituirlo alla Fiorentina"
Il giocatore ha chiesto la cessione al Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2026 09:34
Se dovesse andare a dama l’uscita di Moise Kean, per cui serve che il Como alzi l’offerta ad almeno 40 milioni e lo faccia possibilmente entro la fine di questa settimana, la Fiorentina andrà a prendere Andrea Pinamonti.
E’ l’attaccante del Sassuolo il candidato più forte per ricoprire il ruolo di centravanti viola con il già acquistato Mateo Pellegrino. Il tecnico neroverde Alberto Aquilani, ha già fatto sapere urbi et orbi che il giocatore ha chiesto la cessione. Lo riporta il Corriere dello Sport.