Kean sarà a Firenze in giornata e si allenerà al Viola Park da domani dopo la nascita del figlio
Moise Kean aveva lasciato Firenze per un permesso speciale avuto dalla società viola
A cura di Redazione Labaroviola
05 maggio 2026 15:47
Moise Kean torna a Firenze dopo aver lasciato la città per correre dalla sua compagna per la nascita di suo figlio. Il centravanti della Fiorentina tornerà oggi e da domani sarà al Viola Park per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi impegni. Da valutare il suo percorso di recupero dopo i problemi alla tibia