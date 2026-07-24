Kean può essere ceduto. Corriere Fiorentino rivela: “Ma servono 40 milioni e un club di Champions”

Nessuno al momento spinge per una separazione

Che il futuro in viola di Moise Kean fosse tutt’altro che blindato si sapeva. Le parole di Fabio Grosso però, dopo l’amichevole col Gubbio, lo rendono se possibile ancora più incerto. «Lo avevo conosciuto da ragazzino — ha detto il mister – e sono felice di averlo ritrovato da uomo e calciatore affermato. È un giocatore fortissimo, e io sarei contento di averlo, ma se dal mercato arrivassero situazioni buone per accontentare lui e la società allora gli faremo con altrettanta serenità un in bocca al lupo».

Difficile essere più chiari, e del resto la situazione è sempre stata questa. Nessuno spinge per una separazione, ma davanti ad offerte soddisfacenti nessuno (allo stesso modo) forzerebbe la mano per trattenerlo. E così, dopo i primissimi sondaggi del Como, nelle ultime ore è cresciuta la sensazione che alla fine si potrebbe davvero arrivare ad una cessione. A due condizioni: che sul tavolo della Fiorentina arrivino cifre molto vicine ai 40 milioni, e che l’acquirente sia un club da Champions. Lo scrive il Corriere Fiorentino.