Kean prosegue il recupero, Tuttosport: “Obbiettivo essere disponibile per la sfida di sabato col Napoli”

Come riportato da Tuttosport, Moise Kean, finito nuovamente nel radar dell’Al Hilal ma considerato incedibile dalla Fiorentina almeno per l’attuale finestra di mercato, sta continuando un programma di lavoro personalizzato per provare a essere a disposizione nella sfida del Maradona. Per l’attaccante sarebbe un incrocio speciale contro l’unica big a cui non ha ancora segnato in carriera.

Resta però anche il punto interrogativo legato a Piccoli, alle prese con un risentimento all’adduttore della coscia destra accusato nella giornata di martedì. Qualora entrambi dovessero dare forfait, Vanoli sarebbe costretto a soluzioni alternative: adattare Gudmundsson o Fabbian nel ruolo di centravanti, oppure valutare il lancio dal primo minuto del giovane Braschi della Primavera.