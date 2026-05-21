Kean out per l'ultima della stagione: Piccoli va per un'altra maglia da titolare contro il suo passato
Contro l'Atalanta dovrebbe toccare all'ex Cagliari partire dall'inizio, con Braschi pronto a partita in corso
Con Kean ancora fermo ai box, come riporta il Corriere dello Sport prende sempre più quota l'ennesima titolarità di Roberto Piccoli.
L'attaccante ex Atalanta, dovrebbe dunque sfidare il suo passato dal 1^ di gioco, in quella che sarà l'ultima gara della stagione per la viola: ad attendere i ragazzi di Vanoli, ci sarà l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino.
Dovrebbe sedere in panchina anche per l'ultima della stagione, il giovane attaccante Braschi, che però potrebbe avere dalla sua un buon spezzone di partita.
Per il resto della formazione, ci saranno pochi cambi: in difesa Comuzzo al posto dello squalificato Ranieri, al posto di Parisi ci sarà Harrison, mentre nella zona di ala destra occhio al ballottaggio Solomon-Gudmundsson.