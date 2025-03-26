Kean, oltre la Fiorentina rinnova la passione per la musica: esce il nuovo singolo "Bombay"

Il bomber della Fiorentina e della Nazionale prosegue la sua brillante carriera da musicista e produttore. Pronto il nuovo singolo

Moise Kean, è noto non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per la sua grande passione per la musica, in particolare per il genere rap/trap. La sua passione lo ha portato a intraprendere anche una carriera come interprete e produttore musicale, riuscendo a creare tracce da solo e a far emergere il suo talento anche in questo campo. La sua vena musicale è diventata ancora più evidente con l'uscita del suo primo album, "Chosen", che ha visto la luce alla fine del 2024. L'album, nonostante segnasse il debutto di Kean nel mondo della musica, ha ottenuto un discreto successo, ricevendo apprezzamenti per la qualità delle sue produzioni e per l'autenticità del suo stile.

La sua carriera musicale sta continuando a crescere, e il bomber viola in queste ore ha annunciato una novità per i suoi fan. In un post su Instagram, Kean ha rivelato che sta per uscire un nuovo singolo dal titolo "Bombay". Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali a partire dalla mezzanotte, pronto a conquistare nuovamente gli ascoltatori. Ma non è tutto: il centravanti della Fiorentina ha anche condiviso un'ulteriore anticipazione, annunciando l'uscita del video musicale di "Bombay", previsto per domani alle 14:00. Un momento che i suoi fan stanno già aspettando con grande curiosità, in quanto Kean continua ad affermarsi non solo come calciatore di talento, ma anche come artista in grado di farsi ascoltare e apprezzare.