Kean non si vede e salta anche il Sassuolo. Fabregas: "Potrebbe tornare martedì, ma non lo garantisco"

L'ex Fiorentina salterà anche la prossima sfida dopo l'assenza in Champions League contro il Manchester United

Moise Kean non sarà a disposizione del Como per la sfida contro il Sassuolo di Alberto Aquilani. Dopo aver saltato anche l'ultimo impegno di Champions League contro il Manchester United, l'attaccante sarà costretto a dare forfait anche in campionato, prolungando così la sua assenza.

A fare il punto sulle condizioni del giocatore è stato Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico ha lasciato aperta la possibilità di rivederlo in campo già la prossima settimana, senza però sbilanciarsi sui tempi. "Potrebbe tornare martedì, ma non posso garantirlo", ha dichiarato il tecnico del Como.