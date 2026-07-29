Kean non si è allenato e non dovrebbe giocare l'amichevole, la società fa sapere che è gestione programmata

Continua la gestione di Moise Kean da parte della Fiorentina, oggi salta l'amichevole?

Moise Kean ieri non si è allenato con il resto del gruppo ed oggi difficilmente scenderà in campo nell'amichevole contro il Watford. La spiegazione del club viola è che il centravanti ha un programma personalizzato per permettergli di entrare in forma il prima possibile ma al netto delle spiegazioni della società, dopo 15 giorni di ritiro, è chiaro che Kean non è perfettamente integro fisicamente.