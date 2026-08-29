Kean non convocato per Fiorentina-Frosinone. Si chiude con un'esclusione la sua esperienza in viola?

Si chiude probabilmente l'esperienza di Moise Kean con la maglia viola con l'attaccante viola non convocato per Fiorentina-Frosinone

Fabio Grosso ha escluso Moise Kean dalla lista dei convocati per Fiorentina-Frosinone.

L'attaccante viola che si è regolarmente allenato nell'ultima seduta non figura nella lista dei giocatori disponibili viola per la partita che segna i festeggiamenti del centenario del club.

Si chiude probabilmente definitivamente l'esperienza dell'attaccante italiano che è sempre più vicino a vestire la maglia del Como nelle prossime ore.