Kean non convocato per Fiorentina-Frosinone. Si chiude con un'esclusione la sua esperienza in viola?
Si chiude probabilmente l'esperienza di Moise Kean con la maglia viola con l'attaccante viola non convocato per Fiorentina-Frosinone
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 17:35
Fabio Grosso ha escluso Moise Kean dalla lista dei convocati per Fiorentina-Frosinone.
L'attaccante viola che si è regolarmente allenato nell'ultima seduta non figura nella lista dei giocatori disponibili viola per la partita che segna i festeggiamenti del centenario del club.
Si chiude probabilmente definitivamente l'esperienza dell'attaccante italiano che è sempre più vicino a vestire la maglia del Como nelle prossime ore.