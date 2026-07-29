Kean? Nessun allarme. Nazione: “Niente amichevole, segue un programma personalizzato”

La tabella di marcia era stata definita già da tempo

La tabella di marcia era stata definita già da tempo e, per adesso, non sembra destinata a subire variazioni. Per questo l'assenza di Moise Kean nelle due sedute di allenamento di ieri a Teddington non ha destato alcun tipo di preoccupazione. L'attaccante hai proseguito il programma personalizzato predisposto dallo staff tecnico, un percorso (iniziato già nelle scorse settimane al Viola Park) per permettergli di raggiungere la miglior condizione atletica per l'inizio della stagione.

La conseguenza più probabile, tuttavia, è che il numero 20 non verrà impiegato nell'amichevole di stasera con il Watford dopo i 45' già fatti contro il QPR sabato scorso. Una scelta che tuttavia rientrava nella pianificazione della tournée inglese e che era stata messa in preventivo fin dalla partenza per il Regno Unito.

L'idea, infatti, era sempre stata quella di risparmiare il centravanti in una delle due sfide amichevoli previste oltre Manica, evitando di sovraccaricarlo in questa fase della preparazione dopo i tanti problemi fisici - alla tibia in particolare - accusati nella coda dello scorso campionato.

Nessun allarme dunque (il «giallo» era scattato soprattutto alla luce della convocazione last minute del centravanti della Primavera Riccardo Braschi, che ha raggiunto il ritiro viola ieri all'alba) e soprattutto nessun infortunio (e anche il mercato, nonostante le voci sull'ennesimo tentativo del Como, non pare avere alcun peso): la gestione di Kean risponde solo alla necessità di calibrare i carichi di lavoro. Salvo cambi di programma, il ritorno in campo del classe 2000 dovrebbe avvenire nel test del 1° agosto col Real Madrid, mentre già da domani l'attaccante è atteso in gruppo per gli allenamenti. Lo riporta La Nazione.