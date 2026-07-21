Kean, la Fiorentina smentisce le indiscrezioni: il giocatore non è stato proposto a club in giro per l'Europa
Dopo le voci nate in seguito al presunto interessamento del Como, il club viola interviene e nega le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, comprese quelle relative al Fenerbahçe.
Nelle ultime ore, dopo le indiscrezioni relative all'interessamento del Como per Moise Kean, si sono rincorse numerose voci sul futuro dell'attaccante viola. Tra queste, anche quella secondo cui il numero 20 sarebbe stato proposto a diversi club europei, con il Fenerbahçe indicato tra le possibili destinazioni.
Tali indiscrezioni non trovano alcun riscontro. Dalla Fiorentina arriva infatti una secca smentita: non è assolutamente vero che Kean sia stato proposto a società sparse per l'Europa, compreso il club turco.
Il club viola, dunque, respinge con decisione le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, ribadendo che non esiste alcuna operazione di questo tipo legata all'attaccante. Una presa di posizione netta che raffredda le speculazioni nate attorno al futuro di Kean, il cui nome continua inevitabilmente ad attirare l'attenzione del mercato dopo le sue ottime stagioni in maglia viola.