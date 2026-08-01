Kean in uscita? Nazione: "Intorno al centravanti azzurro per adesso si è mosso poco, soltanto voci"

Non ci sono novità per il centravanti azzurro, nessuno si è fatto realmente avanti. Intanto oggi torna in campo con il Real Madrid.

Intorno al centravanti azzurro per adesso si è mosso poco. Il tentativo di proporlo al Como, le voci e poco più su Lipsia e Fenerbahce. Oggi Moise tornerà in campo dopo lo stop contro il Watford. Una bella prova contro il Real Madrid potrebbe attirare nuove pretendenti.

Paratici aspetta anche offerte per Dodo (il Napoli c’è, ma serve tempo), oltre che per Gudmundsson, che nel frattempo sta provando a ‘riciclarsi’ esterno nel 4-3-3 di Grosso. Da valutare anche la posizione di Pongracic (piace in Bundesliga), mentre è attesa una nuova offerta del Torino per Fortini. Non bastano i 5 milioni proposti un paio di settimane fa, tra parte fissa e bonus la Fiorentina ne vuole almeno il doppio oltre a una corposa percentuale sulla futura rivendita.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione