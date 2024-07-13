Kean e Terracciano assenti all'allenamento della Fiorentina. Stanno svolgendo un programma personalizzato

Giornata di allenamento per la Fiorentina al Viola Park. I ragazzi si sono allenati agli ordini di Raffaele Palladino davanti anche a tanti tifosi viola. Nella giornata di oggi non si sono allenati co...

Giornata di allenamento per la Fiorentina al Viola Park. I ragazzi si sono allenati agli ordini di Raffaele Palladino davanti anche a tanti tifosi viola. Nella giornata di oggi non si sono allenati con il resto del gruppo Moise Kean e Pietro Terracciano (che in realtà era stato assente anche mercoledì). I due hanno svolto lavoro differenziato e non sono infortuni di nessuna entità. Ancora assenti Nzola, Ikonè e Pierozzi, ormai fuori dal progetto tecnico.