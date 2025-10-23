Kean è il 4° calciatore italiano più prezioso al mondo, il suo valore di mercato è di 50 milioni

Il noto portale Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato dei calciatori in tutto il mondo ed ha stilato la Top 10 dei calciatori italiani in tutto il mondo. Tra questi c’è l’attaccante della Fiorentina Moise Kean che con un valore di mercato di 50 milioni di euro si piazza al 4° posto. A pari merito con Di Marco e Alessandro Buongiorno. Al primo posto c’è il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni con un valore di mercato di 80 milioni, poi completano il podio Tonali e Barella. Kean resta comunque l’attaccante Italiano più prezioso avendo superato anche Retegui il cui valore è sceso a 45 milioni