Kean da 7,5 in pagella. Nazione: "È dentro al progetto. Sta bene fisicamente"

Una buona notizia per la Fiorentina che ha bisogno del suo centravanti

Nelle pagine di La Nazione troviamo la pagella di Moise Kean, 7,5: “E' dentro al progetto, direbbero gli addetti ai lavori. Più semplicemente, sta bene fisicamente e poi fa un gol alla Kean. Praticamente un misto di prepotenza fisica e duttilità tecnica, agganciando un cross morbido dalla destra.

Una buona notizia per la Fiorentina che ha bisogno del suo centravanti. Le voci di mercato continuano ad avvolgerlo, ma sarebbe strano non fosse sopratutto per il Moise visto in questa occasione”.