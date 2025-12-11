Kean: “Con Mandragora ci siamo chiariti, è positivo per noi che tanti vogliono battere un rigore”

L’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha parlato della partita di Conference League contro il Dinamo Kiev vinta da i viola per 2-1, queste le sue parole:

“Alla fine avevo un po’ di crampi ma sto bene. L’importante è reagire. Oggi l’abbiamo fatto e dobbiamo andare avanti. Per me fare gol era importante, ho sbagliato delle occasioni ma l’importante è non abbassare la testa. Tanta responsabilità la fascia da capitano, i miei compagni mi hanno portato in alto e cerco di ricambiare. Volevo tirare il rigore ma capita. È positivo che tutti vogliamo tirare il rigore, ci siamo chiariti con rolly ma ci sono cose più importanti. Portare su una città che ci sostiene. Sono un leader i miei compagni hanno fiducia e per un attaccante è andata bene”