Kean: "A Firenze torno a casa con il sorriso e mi mancava da un po', la gente tiene molto alla maglia"

In una lunga intervista a SportWeek, la rivista della Gazzetta Dello Sport, Moise Kean ha parlato anche della sua esperienza alla Fiorentina e del suo rapporto con la città e Palladino, queste le sue...

In una lunga intervista a SportWeek, la rivista della Gazzetta Dello Sport, Moise Kean ha parlato anche della sua esperienza alla Fiorentina e del suo rapporto con la città e Palladino, queste le sue parole:

Nelle prime 7 giornate di campionato sei il calciatore che si è creato o ha avuto il maggior numero di occasioni per segnare, ma hai fatto due gol appena: devi aggiustare la mira o correre di meno?

Mah... Sincero, non lo so. Voglio solo andare in campo e divertirmi».

Palladino ti ha messo al centro del progetto.

«Io e il mister ci intendiamo bene. Mi ha aiutato molto, in campo e fuori. Lui è giovane, è stato attaccante, ha ben chiaro cosa chiedermi – innanzitutto di andare in profondità – e cosa gli posso dare. Ha tanta ambizione e ama le sfide. E poi siamo una squadra giovane e piena di talento, faremo bene».

Vivi in una città meravigliosa...

«Infatti abito in centro. La gente è passionale, tiene molto alla maglia»

Moise di te è stato scritto che finora non hai trovato il tuo posto nel mondo. Ci sei riuscito a Firenze?

«È ancora presto, ma adesso torno a casa col sorriso. Era una cosa che mi mancava da un po’».

INTERVISTA COMPLETA

https://www.labaroviola.com/kean-sto-lavorando-ad-un-disco-con-leao-palladino-mi-ha-aiutato-molto-in-campo-e-fuori/274082/