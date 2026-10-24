Kayode: "La vittoria per 3-1 a Napoli uno dei ricordi più belli in Viola. Marcai stretto Kvaratskhelia"

Micheal Kayode ricorda la vittoria della Fiorentina a Napoli

Michael Kayode alla Gazzetta dello Sport ha raccontato alcuni momenti della sua esperienza in viola e le difficoltà incontrate affrontando alcuni dei migliori esterni del panorama internazionale. Il terzino si è soffermato in particolare sul giorno in cui marcò stretto Kvaratskhelia nella vittoria della Fiorentina per 3 a 1 a Napoli:

"Uno dei ricordi più belli in maglia Viola è quando ho fatto una grande partita contro Kvaratskhelia al Maradona. Prima della partita guardai 800 video per contrastarlo".