Kayode è il terzino destro che vale di più in serie A: 25 milioni. Nessuno costa più di lui in Italia
Transfermarkt ha stilato la formazione dei giocatori più costosi della serie A, tra questi c'è Kayode, il giovane 2004 della Fiorentina. Nessun terzino destro in serie A costa più del giocatore viola...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2024 21:05
Transfermarkt ha stilato la formazione dei giocatori più costosi della serie A, tra questi c'è Kayode, il giovane 2004 della Fiorentina. Nessun terzino destro in serie A costa più del giocatore viola che vale, secondo il portale specializzato, 25 milioni di euro. Ecco la classifica
KEAN TITOLARE NELL'ITALIA? LA GRANDE POSSIBILITA'
https://www.labaroviola.com/sport-mediaset-rivela-kean-potrebbe-giocare-titolare-domani-con-litalia-al-posto-di-retegui/267439/