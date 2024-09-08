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Kayode è il terzino destro che vale di più in serie A: 25 milioni. Nessuno costa più di lui in Italia

Transfermarkt ha stilato la formazione dei giocatori più costosi della serie A, tra questi c'è Kayode, il giovane 2004 della Fiorentina. Nessun terzino destro in serie A costa più del giocatore viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2024 21:05
Kayode è il terzino destro che vale di più in serie A: 25 milioni. Nessuno costa più di lui in Italia - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Transfermarkt ha stilato la formazione dei giocatori più costosi della serie A, tra questi c'è Kayode, il giovane 2004 della Fiorentina. Nessun terzino destro in serie A costa più del giocatore viola che vale, secondo il portale specializzato, 25 milioni di euro. Ecco la classifica

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