Kayode conquista tutti: è tra i candidati al Golden Boy 2024. L’ultimo a trionfare è stato Bellingham

Come riportato da Tuttosport, Micheal Kayode è stato inserito dal Golden Boy Football Benchmark Index, come uno dei possibili candidati al Golden Boy 2024. Il trofeo, che premia il miglior giocatore under 21 di un club europeo, ha visto trionfare in passato giocatori del calibro di Bellingham, Haaland e Mbappè.

Attualmente, Kayode è in ventiduesima posizione. Oltre al terzino classe ’04, a rappresentare la Serie A, sono anche Yildiz della Juventus (in sedicesima posizione) e Valentin Carboni (in cinquantaquattresima posizione). La nomination in questo speciale ranking, rende sicuramente fiera la Fiorentina che, dopo anni al top dei livelli con la sua formazione Primavera, ha sfornato uno dei giocatori, considerati da questo indice, come uno dei futuri talenti del panorama mondiale.