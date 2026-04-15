Kamada: "Ci difenderemo e cercheremo di ripartire. Alla Lazio non so cosa sia successo con Lotito".

Queste le parole di Daichi Kamada in conferenza stampa, prima della partita con la Fiorentina e anche sulla sua parentesi alla Lazio.

E' intervenuto in conferenza stampa Daichi Kamada, centrocampista del Crystal Palace, sulla partita di domani con la Fiorentina. Queste le sue parole: "Ho giocato tante partite europee in passato, ho esperienza ma non so quanto questo possa contare nella partita di domani. Sia io che Glasner abbiamo vinto trofei in passato, cerchiamo di replicare quello che abbiamo fatto, difenderci bene e ripartire, questo è il motivo per cui abbiamo fatto bene".

Sulla sua parentesi alla Lazio (stagione 2023-2024): "Ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa sia successo poi alla fine. Ho avuto anche dei momenti difficili, ma sembrava tutto fatto per rimanere, poi ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti".